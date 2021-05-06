Зеленський: Уздовж кордону з Україною та на окупованих територіях Криму і Донбасу перебувають 75 тисяч російських військових

Президент Володимир Зеленський наголосив на вкрай повільному зменшенні кількості російського військового контингенту уздовж кордонів з Україною і на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Про це він заявив на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Президент, якого цитує Інтерфакс-Україна, називає цифру у 75 тисяч російських військових, які перебувають на окупованих територіях Криму та Донбасу і вздовж кордону з Україною.
Зеленський також зазначив, що тільки 3,5 тисячі російських військових почали відведення і покинули територію окупованого Криму. «Більше ніде ми поки що зменшення не бачимо. Вважаємо, що зменшення повільне і тому ймовірна загроза може бути», — підкреслив президент.
Блінкен теж підкреслив, що Росія відвела лише частину військ, а значна частина продовжує залишатися на кордоні з Україною. Він підкреслив, що на українському кордоні залишається найбільша з 2014 року концентрація російських сил. «Росія має спроможності за досить короткий час агресивно діяти, якщо вирішить це робити. Ми ретельно спостерігаємо за ситуацією», — наголосив держсекретар.
Блінкен також підтвердив, що США розглядають посилення співпраці та допомоги у сфері безпеки для України.
- The New York Times, посилаючись на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Байдена, пише, що Росія відвела лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною — на його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тисяч військових. Це досі є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння.