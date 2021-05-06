Зеленський: Уздовж кордону з Україною та на окупованих територіях Криму і Донбасу перебувають 75 тисяч російських військових

Президент Володимир Зеленський наголосив на вкрай повільному зменшенні кількості російського військового контингенту уздовж кордонів з Україною і на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Про це він заявив на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент, якого цитує Інтерфакс-Україна, називає цифру у 75 тисяч російських військових, які перебувають на окупованих територіях Криму та Донбасу і вздовж кордону з Україною.

Зеленський також зазначив, що тільки 3,5 тисячі російських військових почали відведення і покинули територію окупованого Криму. «Більше ніде ми поки що зменшення не бачимо. Вважаємо, що зменшення повільне і тому ймовірна загроза може бути», — підкреслив президент.