Зеленский: Вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находятся 75 тысяч российских военных

Президент Владимир Зеленский отметил крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент, которого цитирует Интерфакс-Украина, называет цифру в 75 тысяч российских военных, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной.

Зеленский также отметил, что только 3,5 тысячи российских военных начали отвод и покинули территорию оккупированного Крыма. «Больше нигде мы пока уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение медленное, и поэтому вероятная угроза может быть», — подчеркнул президент.