Зеленский: Вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находятся 75 тысяч российских военных

Президент Владимир Зеленский отметил крайне медленное уменьшение российского военного контингента вдоль границ с Украиной и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Президент, которого цитирует Интерфакс-Украина, называет цифру в 75 тысяч российских военных, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса и вдоль границы с Украиной.
Зеленский также отметил, что только 3,5 тысячи российских военных начали отвод и покинули территорию оккупированного Крыма. «Больше нигде мы пока уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение медленное, и поэтому вероятная угроза может быть», — подчеркнул президент.
Блинкен тоже подчеркнул, что Россия отвела лишь часть войск, а значительная часть продолжает оставаться на границе с Украиной. Он отметил, что на украинской границе остается самая большая с 2014 года концентрация российских сил. «У России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать. Мы тщательно наблюдаем за ситуацией», — отметил госсекретарь.
Блинкен также подтвердил, что США рассматривают усиление сотрудничества и помощи в сфере безопасности для Украины.
- The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации президента США, пишет, что Россия отвела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной — на ее различных участках остается еще примерно 80 тысяч военных. Это до сих пор является наибольшим количеством сил, которые Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.