Глава МЗС Кулеба: Часи Трампа були «складними» для України

Часи адміністрації президента США Дональда Трампа були «складними» для України. Київ у той період намагався зберегти підтримку двох партій США.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі CNN перед візитом до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена шостого травня.
«Це був важкий час, і в той момент ми всі були зосереджені на одному... на збереженні підтримки обох партій у Сполучених Штатах», — наголосив Кулеба, говорячи про адміністрацію Трампа.
Міністр додав, що український уряд продовжить інвестувати у відносини як із демократами, так і з республіканцями у США. Це необхідно для того, щоб гарантувати — відносини між двома країнами будуть на «міцному фундаменті».
Зазначимо, в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський в інтервʼю Axios на HBO зізнався, що «трохи» злий на Трампа, хоча той і не тиснув на нього, коли був на посаді. Він і раніше публічно заперечував, що попередній американський лідер тиснув на нього.
- У вересні 2019 року The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп під час телефонної розмови із Зеленським близько восьми разів чинив тиск на нього, вимагаючи провести розслідування стосовно сина Джо Байдена.
- Після цього Білий дім опублікував стенограму розмови між президентами України та США. Згідно з нею Зеленський і Трамп говорили про розслідування проти сина Байдена, що у США визнали тиском на Зеленського.
- 19 грудня того ж року в Палаті представників США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа через його можливий тиск задля впливу на результати виборів 2020 року. Але 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.