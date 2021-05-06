Глава МИД Кулеба: Времена Трампа были «сложными» для Украины

Времена администрации президента США Дональда Трампа были «сложными» для Украины. Киев в тот период пытался сохранить поддержку двух партий США.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии CNN перед визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена шестого мая.
«Это было тяжелое время, и в тот момент мы все были сосредоточены на одном... на сохранении поддержки обеих партий в Соединенных Штатах», — отметил Кулеба, говоря об администрации Трампа.
Министр добавил, что украинское правительство продолжит инвестировать в отношения как с демократами, так и с республиканцами в США. Это необходимо, чтобы гарантировать — отношения между двумя странами будут на «прочном фундаменте».
Отметим, в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский в интервью Axios на HBO признался, что «немного» зол на Трампа, хотя тот и не давил на него, когда был на должности. Он и раньше публично отрицал, что предыдущий американский лидер давил на него.
- В сентябре 2019 года The Wall Street Journal сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским около восьми раз оказывал давление на него, требуя провести расследование в отношении сына Джо Байдена.
- После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына Байдена, что в США признали давлением на Зеленского.
- 19 декабря того же года в Палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давления для влияния на результаты выборов 2020 года. Но 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.