Глава МИД Кулеба: Времена Трампа были «сложными» для Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии CNN перед визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена шестого мая.

Времена администрации президента США Дональда Трампа были «сложными» для Украины. Киев в тот период пытался сохранить поддержку двух партий США.

«Это было тяжелое время, и в тот момент мы все были сосредоточены на одном... на сохранении поддержки обеих партий в Соединенных Штатах», — отметил Кулеба, говоря об администрации Трампа.

Министр добавил, что украинское правительство продолжит инвестировать в отношения как с демократами, так и с республиканцами в США. Это необходимо, чтобы гарантировать — отношения между двумя странами будут на «прочном фундаменте».

Отметим, в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский в интервью Axios на HBO признался, что «немного» зол на Трампа, хотя тот и не давил на него, когда был на должности. Он и раньше публично отрицал, что предыдущий американский лидер давил на него.