Жителька Малі народила відразу 9 дітей

25-річна жінка Малі народила відразу 9 дітей.

Про це повідомляє BBC.

Халіма Сіссе народила пʼятьох дівчаток і чотирьох хлопчиків. Дітей виявилося на двох більше, ніж лікарі виявили під час сканування.

Діти народилися в Марокко. Уряд Малі направив жінку туди для отримання спеціалізованої допомоги. Пологи відбулися 4 травня у приватній клініці в Касабланці, а діти зʼявилися на світ за допомогою кесаревого розтину. Очікується, що жінка повернеться в Малі протягом кількох тижнів.

Як пише Associated Press, Халіма Сіссе народила дітей передчасно, на 30-му тижні вагітності. Під час пологів вона втратила багато крові та потребувала переливання. Лікарі оцінюють її стан як стабільний.

Раніше рекордсменкою з кількості одночасно народжених дітей вважалася мешканка США Наді Сулеман. У 2009 році у неї народилося 8 дітей, зараз їм вже по 12 років. Жінка народила їх з допомогою штучного запліднення.