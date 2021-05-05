25-летняя жительница Мали родила сразу 9 детей.

Об этом сообщает BBC.

Халима Сиссе родила пять девочек и четырех мальчиков. Детей оказалось на двух больше, чем врачи заметили во время сканирования.

Дети родились в Марокко. Правительство Мали направило женщину туда для получения специализированной помощи. Роды состоялись 4 мая в частной клинике в Касабланке, а дети появились на свет с помощью кесарева сечения. Ожидается, что женщина вернется в Мали в течение нескольких недель.

Как пишет Associated Press, Халима Сиссе родила детей преждевременно, на 30-й неделе беременности. Во время родов она потеряла много крови, ей потребовалось переливание. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Ранее рекордсменкой по количеству рожденных за один раз детей считалась жительница США Нади Сулеман. В 2009 году у нее родилось 8 детей, и им сейчас по 12 лет. Женщина зачала их с помощью искусственного оплодотворения.