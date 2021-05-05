В Австралії знайшли найважчого у світі метелика. Він важить 30 грамів і (майже) не літає

В австралійському штаті Квінсленд, на території школи Маунт-Хоттон робітники знайшли найважчого у світі метелика — Endoxyla cinereus.

Про це пише The Guardian.

Цей вид метелика вкрай рідко зустрічається людям і живе тільки в лісах Квінсленду, Нового Південного Уельсу, а також у Новій Зеландії. Вага дорослої самки сягає 30 грамів (самці вдвічі менше), а розмах крил — 25 сантиметрів при довжині тіла в 15 сантиметрів. Через свою вагу Endoxyla cinereus практично не літають.

Про знахідку спочатку повідомила школа. Директорка Меган Стюард розповіла ABC, що метелик був розміром у «два кулаки разом узяті». Після фотосесії його відпустили назад у ліс.

Куратор ентомології Музею Квінсленду Крістін Лембкі розповіла, що люди вкрай рідко стикаються з цим видом. Це повʼязано з маскуванням і коротким циклом життя метеликів — дорослі особини живуть лише кілька днів і гинуть після того, як відкладуть яйця.