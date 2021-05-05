В Австралии нашли самую тяжелую в мире бабочку. Она весит 30 грамм и (почти) не летает

В австралийском штате Квинсленд, на территории школы Маунт-Хоттон рабочие нашли самую тяжелую в мире бабочку — Endoxyla cinereus.

Об этом пишет The Guardian.

Этот вид бабочки крайне редко встречается людям и живет только в лесах Квинсленда, Нового Южного Уэльса, а также в Новой Зеландии. Вес взрослой самки достигает 30 грамм (самцы вдвое меньше), а размах крыльев — 25 сантиметров при длине тела в 15 сантиметров. Из-за своего веса Endoxyla cinereus практически не летают.

О находке первой сообщила школа. Директор Меган Стюард рассказала ABC, что бабочка была размером как «два кулака вместе взятых». После фотосессии ее отпустили обратно в лес.

Куратор энтомологии Музея Квинсленда Кристин Лэмбки рассказала, что люди крайне редко сталкиваются с этим видом. Это связано с маскировкой и коротким циклом жизни этих бабочек — взрослые особи живут всего несколько дней и погибают после того, как отложат яйца.