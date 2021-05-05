Ізраїль заборонив вʼїзд з території України

Ізраїль заборонив вʼїзд громадянам кількох країн, серед яких й Україна.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Ізраїлі.

«Згідно з рішенням компетентних органів держави Ізраїль, з 4.05.2021 року до країни забороняється в’їзд іноземців з території України (зокрема громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини», — повідомляє посольство.

Крім того, ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в’їзду у країну до 1 травня. Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів Ізраїлю. Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо цих обмежень.