Израиль запретил въезд с территории Украины

Израиль запретил въезд гражданам нескольких стран, среди которых и Украина.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле.

«Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4.05.2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т. ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», — сообщает посольство.

Кроме того, израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Израиля. Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно этих ограничений.