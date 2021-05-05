Израиль запретил въезд с территории Украины

Израиль запретил въезд гражданам нескольких стран, среди которых и Украина.
Об этом сообщается на странице посольства Украины в Израиле.
«Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4.05.2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т. ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции», — сообщает посольство.
Кроме того, израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая. Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы Израиля. Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения относительно этих ограничений.
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