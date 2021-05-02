Израиль полностью вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения

В Израиле по состоянию на 2 мая обе дозы вакцины от коронавируса получили около 75% взрослого населения страны. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, цитирует Newsru.co.il.
Полностью вакцинированы около 55% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.
Первую дозу вакцины получили 5 405 523 человека, вторую дозу — 5 094 785.
- Ранее Израиль закрыл последние два специализированных коронавирусных отделения в больницах. Они работали в городах Хадера и Тверия.
- Израиль на фоне высоких темпов вакцинации от коронавируса ослабил карантин, позволив работу кафе и ресторанов. Также разрешена работа конференц-залов и заведений питания в гостиницах, а на стадионы теперь пускают по 1,5 тыс. посетителей. Правительство ослабило ограничения по поводу путешествий. Кроме того, в стране открылись средние школы. В то же время вакцинированные студенты пока будут вынуждены и дальше учиться только онлайн.