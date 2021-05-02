Израиль полностью вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения

В Израиле по состоянию на 2 мая обе дозы вакцины от коронавируса получили около 75% взрослого населения страны. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, цитирует Newsru.co.il.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и около 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 58% израильтян, более 79% взрослого населения.

Первую дозу вакцины получили 5 405 523 человека, вторую дозу — 5 094 785.