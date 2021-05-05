НАЗК направило до суду 28 адмінпротоколів. Половина з них — на ексголову фіскальної служби

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало і направило до судів 28 адміністративних протоколів. З них 14 — на колишнього голову Державної фіскальної служби Дениса Гутенка.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Протоколи на Гутенка складені «за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Що саме порушив Гутенко — не вказано, але зазначено, що конфлікт інтересів мав місце під час його перебування на посаді.
Ще 11 з 28 протоколів стосувалися несвоєчасного подання декларації без поважних причин, зокрема щодо колишнього в. о. директора Національного агентства з акредитації Ігоря Янчева.
Крім того, через порушення порядку подання фінзвітності політичних партій протоколи складені щодо «Конгресу українських націоналістів» (керівник — Степан Брацюнь); «Партії ветеранів Афганістану» (Сергій Червонописький) і «Слуги народу» (уповноважена особа — Анатолій Остапенко).
- У кінці 2020 року прокуратура оголосила підозру Гутенку в нанесенні збитку держбюджету на понад 300 тисяч гривень. Він призначив собі премію у тисячу відсоків від посадового окладу.
- Раніше Служба безпеки заявила про блокування злочинної податкової схеми фіскальної служби, яка завдавала шкоди державі на 2 мільярди гривень щомісяця. Схема полягала у формуванні сум податкових кредитів із ПДВ для субʼєктів господарювання. В організації схеми спецслужба звинувачує керівництво фіскальної служби, включно з її ексголовою Сергієм Верлановим.