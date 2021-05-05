НАПК направило в суд 28 админпротоколов. Половина из них — на экс-главу фискальной службы

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суды 28 административных протоколов. Из них 14 — на бывшего председателя Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Протоколы на Гутенко составлены «по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов». Что именно нарушил Гутенко — не указано, но отмечено, что конфликт интересов имел место во время его пребывания на должности.
Еще 11 из 28 протоколов касались несвоевременного представления декларации без уважительных причин, в том числе в отношении бывшего и. о. директора Национального агентства по аккредитации Игоря Янчева.
Кроме того, из-за нарушения порядка представления финотчетности политических партий протоколы составлены в отношении «Конгресса украинских националистов» (руководитель — Степан Брацюнь); «Партии ветеранов Афганистана» (Сергей Червонопиский) и «Слуги народа» (уполномоченное лицо — Анатолий Остапенко).
- В конце 2020 года прокуратура объявила подозрение Гутенко в нанесении ущерба госбюджету на сумму более 300 тысяч гривен. Он насчитал себе премию в тысячу процентов от должностного оклада.
- Ранее Служба безопасности заявила о блокировании преступной налоговой схемы фискальной службы, которая наносила ущерб государству на 2 миллиарда гривен ежемесячно. Схема заключалась в формировании сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. В организации схемы спецслужба обвиняет руководство фискальной службы, в том числе ее экс-главу Сергея Верланова.