НАПК направило в суд 28 админпротоколов. Половина из них — на экс-главу фискальной службы

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суды 28 административных протоколов. Из них 14 — на бывшего председателя Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Протоколы на Гутенко составлены «по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов». Что именно нарушил Гутенко — не указано, но отмечено, что конфликт интересов имел место во время его пребывания на должности.

Еще 11 из 28 протоколов касались несвоевременного представления декларации без уважительных причин, в том числе в отношении бывшего и. о. директора Национального агентства по аккредитации Игоря Янчева.

Кроме того, из-за нарушения порядка представления финотчетности политических партий протоколы составлены в отношении «Конгресса украинских националистов» (руководитель — Степан Брацюнь); «Партии ветеранов Афганистана» (Сергей Червонопиский) и «Слуги народа» (уполномоченное лицо — Анатолий Остапенко).