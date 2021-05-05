Комітет Ради схвалив закон, що встановлює покарання за антисемітизм

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова підтримав законопроєкт, який вводить відповідальність за антисемітизм.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєкт закону дає визначення антисемітизму, вказує його основні прояви, встановлює заборону антисемітизму та його проявів. Визначаються і види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.

Пропоноване в проєкті визначення базується на робочому визначенні антисемітизму, затвердженому Міжнародним альянсом памʼяті Голокосту (IHRA) і рекомендованому Європейським парламентом для використання в країнах-членах Європейського Союзу.

Законопроєкт вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу, а саме встановлює кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. За це пропонується карати штрафом від двохсот до пʼятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400—8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Комітет вирішив запропонувати комітету з прав людини і комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендувати Верховній Раді підтримати ці нововведення.