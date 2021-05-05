Комитет Рады одобрил закон, устанавливающий наказание за антисемитизм

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал законопроект, который вводит ответственность за антисемитизм.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект закона дает определение антисемитизма, указывает его основные проявления, устанавливает запрет антисемитизма, его проявлений. Определяются и виды ответственности за нарушение законодательства об антисемитизме.

Предлагаемое в проекте определение базируется на рабочем определении антисемитизма, утвержденном Международным альянсом памяти Холокоста (IHRA) и рекомендуемом Европейским парламентом для использования в странах-членах Европейского Союза.

Законопроект вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса, а именно уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Согласно документу, проявления антисемитизма предлагается наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400—8500 гривен) или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Комитет решил предложить комитету по правам человека и комитету по вопросам правоохранительной деятельности, рекомендовать ВР поддержать эти нововведения.