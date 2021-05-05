Через обвал мосту у Львівській області УЗ пустила до Луцька поїзд

Для розвантаження руху і зменшення заторів на автодорозі Львів — Луцьк, де обвалився міст в районі села Гайок, «Укрзалізниця» продовжила маршрут регіонального експреса № 701/702 Львів — Чернівці до Луцька.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Поїзд почне курсувати за новим маршрутом з 6 травня. До Львова він прибуватиме за чинним розкладом, а потім о 09:51 вирушатиме до Луцька — прибуття о 14:25. Зворотно з Луцька виїзд о 14:45, а прибуття до Чернівців — о 23:14.

В УЗ зазначили, що коригування маршруту поїзда потрібно на тлі проблем з автоперевезеннями на зазначеному напрямку на час подовжених вихідних.