Через обвал мосту у Львівській області УЗ пустила до Луцька поїзд

Для розвантаження руху і зменшення заторів на автодорозі Львів — Луцьк, де обвалився міст в районі села Гайок, «Укрзалізниця» продовжила маршрут регіонального експреса № 701/702 Львів — Чернівці до Луцька.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзд почне курсувати за новим маршрутом з 6 травня. До Львова він прибуватиме за чинним розкладом, а потім о 09:51 вирушатиме до Луцька — прибуття о 14:25. Зворотно з Луцька виїзд о 14:45, а прибуття до Чернівців — о 23:14.
В УЗ зазначили, що коригування маршруту поїзда потрібно на тлі проблем з автоперевезеннями на зазначеному напрямку на час подовжених вихідних.
- 3 травня на трасі від Львова до Луцька біля села Гайок обрушився міст через річку (ніхто не постраждав). Влада вимушено організувала обʼїзд, а в «Укравтодорі» заявили, що міст з 1960 року жодного разу капітально не ремонтували.