Из-за обвала моста во Львовской области УЗ пустила до Луцка поезд

Для разгрузки движения и уменьшения пробок на автодороге Львов — Луцк, где обвалился мост в районе села Гаек, «Укрзалізниця» продлила маршрут регионального экспресса № 701/702 Львов — Черновцы до Луцка.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд начнет курсировать по продленному маршруту с 6 мая. Во Львов он будет прибывать по действующему расписанию, а затем в 09:51 будет отправляться в Луцк — прибытие в 14:25. Обратно из Луцка выезд в 14:45, а прибытие в Черновцы — в 23:14.

В УЗ отметили, что корректировка маршрута поезда нужна на фоне проблем с автоперевозками на указанном направлении на время удлиненных выходных.