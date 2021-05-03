Во Львовской области обвалился мост — проезд заблокирован

Во Львовской области, возле села Гаек обвалился мост, автодорога Львов — Луцк перекрыта.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
«Обвалился мост возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области, трасса Львов — Луцк непроездная», — написал он.
По данным Зинкевича, во время происшествия никто не пострадал.
Депутат посоветовал водителям объезжать место аварии по дорогам Радехов — Червоноград — Жовква и Радехов — Лопатин — Буск, а также рекомендовал не ехать через село Селец из-за плохого дорожного покрытия.
Сейчас на ближайшей к месту обвала дороге наблюдаются заторы.
В полиции водителям объяснили, как лучше проехать, и предупредили, что грузовики будут направлять на автодорогу М-06 Киев — Чоп.
«Доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше едете по автодороге Т-14-25 до города Жовква, затем по дороге Р-15 до города Червоноград, затем по дороге Т-14-10 до города Радехов. А дальше — по обычному маршруту. В обратном направлении действует та же схема движения», — рассказали патрульные.