Во Львовской области обвалился мост — проезд заблокирован

Во Львовской области, возле села Гаек обвалился мост, автодорога Львов — Луцк перекрыта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Обвалился мост возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области, трасса Львов — Луцк непроездная», — написал он.

По данным Зинкевича, во время происшествия никто не пострадал.

Депутат посоветовал водителям объезжать место аварии по дорогам Радехов — Червоноград — Жовква и Радехов — Лопатин — Буск, а также рекомендовал не ехать через село Селец из-за плохого дорожного покрытия.

Сейчас на ближайшей к месту обвала дороге наблюдаются заторы.

В полиции водителям объяснили, как лучше проехать, и предупредили, что грузовики будут направлять на автодорогу М-06 Киев — Чоп.

«Доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше едете по автодороге Т-14-25 до города Жовква, затем по дороге Р-15 до города Червоноград, затем по дороге Т-14-10 до города Радехов. А дальше — по обычному маршруту. В обратном направлении действует та же схема движения», — рассказали патрульные.