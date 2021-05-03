У Львівській області обвалився міст — проїзд заблоковано

У Львівській області біля села Гайок обвалився міст, автодорога «Львів — Луцьк» перекрита.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«Впав міст біля села Гайок Камʼянка-Бузького району Львівської області, траса Львів — Луцьк непроїзна», — написав він.

За даними Зінкевича, під час обвалення моста ніхто не постраждав.

Депутат порадив водіям об’їжджати місце аварії дорогами Радехів — Червоноград — Жовква та Радехів — Лопатин — Буськ, а також рекомендував не їхати селами Сілець — Добротвір через погане дорожнє покриття.

Наразі на найближчій до місця обвалу дорозі спостерігаються затори.

У поліції уточнили для водіїв, як саме краще проїхати, та попередили, що вантажівки будуть скеровувати на автодорогу М-06 Київ — Чоп.

«Доїжджаєте до міста Камʼянко-Бузька, там повертайте ліворуч і далі їдьте автодорогою Т-14-25 до міста Жовква, потім дорогою Р-15 до міста Червоноград, потім дорогою Т-14-10 до міста Радехів. А далі — за звичним маршрутом. У зворотному напрямку діє та сама схема руху», — розповіли патрульні.