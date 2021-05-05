Іспанська поліція заявила про затримання підозрюваного у вбивствах правоохоронців на Майдані

Національна поліція Іспанії затримала підозрюваного у вбивстві двох правоохоронців під час Революції гідності в Києві в 2014 році.
Про це повідомляє пресслужба іспанської поліції.
Розслідування в Іспанії почалося в квітні минулого року, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися в валенсійському місті Пусол. За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час проживав у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, часто міняв місце проживання в самому Пусолі. Останні декілька тижнів перед затриманням він жив в ізольованій фермерській хатині. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу в кафе.
Також іспанські правоохоронці зазначають, що чоловіка розшукували за вбивство двох силовиків на Майдані. У нього під час заворушень була при собі гвинтівка і близько 60 патронів, а українська влада не знає точної кількості силовиків, які були поранені або загинули в результаті дій цього чоловіка.
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