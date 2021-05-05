Испанская полиция заявила о задержании подозреваемого в убийствах правоохранителей на Майдане

Национальная полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве двух правоохранителей во время Революции достоинства в Киеве в 2014 году.
Об этом сообщает пресс-служба испанской полиции.
Расследование в Испании началось в апреле прошлого года, когда через испанского атташе в Украине стало известно, что подозреваемый может скрываться в валенсийском городе Пусоль. По данным полиции, он постоянно переезжал, некоторое время проживал в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Кроме того, часто менял место жительство в самом Пусоле. Последние нескольких недель перед задержанием он проживал в изолированной хижине. Полицейские установили устройство слежения, после чего арестовали его во время похода в кафе.
Также испанское следствие отмечает, что мужчину разыскивали за убийство двух полицейских на Майдане. Отмечается, что у него во время беспорядков была при себе винтовка и около 60 патронов, а украинские власти не знают точное количество силовиков, которые были ранены или погибли в результате действий этого мужчины.
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