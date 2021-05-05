Убивство Джорджа Флойда: Експоліцейський Шовен сумнівається в обʼєктивності вироку і просить про новий суд

У США колишній поліцейський Дерек Шовен, якого визнали винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, засумнівався в обʼєктивності свого вироку та попросив про новий судовий розгляд.

Про це повідомляє BBC.

Адвокат мотивував клопотання тим, що досудовий розголос вплинув на проведення справедливого процесу. А оскільки суд не ізолював присяжних і не переконав їх уникати всіх засобів масової інформації, то вони «піддавалися залякуванням і тиску на расовому ґрунті».