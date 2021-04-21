У США експоліцейського визнали винним у смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Йому загрожує до 75 років ув’язнення

Суд присяжних у штаті Міннесота визнав колишнього поліцейського Дерека Шовена винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда за всіма обвинуваченнями.

Про це пише CNN.

Присяжні радились понад 10 годин протягом двох днів. Зрештою вони визнали Шовена винним за всіма звинуваченнями, зокрема і за найбільш тяжким — убивство другого ступеня.

Шовену загрожує до 40 років ув’язнення за убивство другого ступеня, а також 25 років за вбивство третього ступеня та 10 років за ненавмисне вбивство другого ступеня. Однак до цього він був несудимий, а тому, зазвичай, у штаті дають по 12,5 року за кожне зі звинувачень у вбивстві та по 4 роки за ненавмисне вбивство. Вирок суд оголосить через 8 тижнів.

До цього рішення Шовен перебував на волі, адже вніс заставу. Однак в залі суду після визнання винним його затримали — вирок він очікуватиме у в’язниці.

У русі Black Lives Matter вже заявили, що це «невеликий крок на шляху до відповідальності».

«Ми сподіваємося, що цей обвинувальний вирок стане свідченням того, що перевага білих не переможе. Білій перевазі немає місця в демократії, особливо в тій, яка повинна гарантувати нам свободу життя», — зазначили там.

Прихильники руху також зібралися під будівлею суду. Після вироку Шовену вони вигукували: «Black Lives Matter і правосуддя».