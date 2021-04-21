В США экс-полицейского признали виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 75 лет заключения

Суд присяжных в штате Миннесота признал бывшего полицейского Дерека Шовена виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем обвинениям.
Об этом пишет CNN.
Присяжные совещались более 10 часов в течение двух дней. В итоге они признали Шовена виновным по всем обвинениям, в том числе по наиболее тяжкому — убийство второй степени.
Шовену грозит до 40 лет заключения за убийство второй степени, а также 25 лет за убийство третьей степени и 10 лет за непредумышленное убийство второй степени. Однако до этого он не был судим, а потому, как правило, в штате дают по 12,5 года за каждое из обвинений в убийстве и по 4 года за непредумышленное убийство. Приговор суд объявит через 8 недель.
До этого решения Шовен находился на свободе, поскольку внес залог. Однако в зале суда после признания виновным был задержан — приговора он будет ждать в тюрьме.
В движении Black Lives Matter уже заявили, что это «небольшой шаг на пути к ответственности».
«Мы надеемся, что этот обвинительный приговор станет свидетельством того, что преимущество белых не победит. Белому преимуществу нет места в демократии, особенно в той, которая должна гарантировать нам свободу жизни», — отметили там.
Сторонники движения также собрались под зданием суда. После приговора Шовену они выкрикивали: «Black Lives Matter и правосудие».
- Протесты в США вспыхнули 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский Дерек Шовен душил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, пока тот не умер.
- 7 октября 2020 года обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда Дерека Шовена отпустили под залог в миллион долларов. Где он взял деньги на залог — неизвестно. Бывший полицейский находился под стражей с конца мая 2020 года.