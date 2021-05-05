Убийство Джорджа Флойда: Экс-полицейский Шовен сомневается в объективности приговора и просит провести новый суд

В США бывший полицейский Дерек Шовен, которого признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, усомнился в объективности своего приговора и попросил о новом судебном разбирательстве.

Об этом сообщает BBC.

Адвокат мотивировал ходатайство тем, что досудебный резонанс повлиял на проведение справедливого процесса. А поскольку суд не изолировал присяжных и не убедил их избегать всех средств массовой информации, то они «подвергались запугиванию и давлению на расовой почве».