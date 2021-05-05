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Убийство Джорджа Флойда: Экс-полицейский Шовен сомневается в объективности приговора и просит провести новый суд

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Убийство Джорджа Флойда: Экс-полицейский Шовен сомневается в объективности приговора и просит провести новый суд

Hybrid / Unsplash

В США бывший полицейский Дерек Шовен, которого признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, усомнился в объективности своего приговора и попросил о новом судебном разбирательстве.

Об этом сообщает BBC.

Адвокат мотивировал ходатайство тем, что досудебный резонанс повлиял на проведение справедливого процесса. А поскольку суд не изолировал присяжных и не убедил их избегать всех средств массовой информации, то они «подвергались запугиванию и давлению на расовой почве».

В целом в заявлении Шовена говорится о восьми злоупотреблениях, допущенных судом. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела имело предвзятый характер.

Напомним, 21 апреля суд присяжных признал Шовена виновным в убийстве Флойда. Ему грозит до 75 лет заключения.

  • Протесты в США вспыхнули 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский Дерек Шовен душил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, пока тот не умер.
  • 7 октября 2020 года обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда Дерека Шовена отпустили под залог в миллион долларов. Где он взял деньги на залог — неизвестно. Бывший полицейский находился под стражей с конца мая 2020 года.