Всесвітньо відомий ювелірний бренд Pandora відмовився від натуральних діамантів

Один із найбільших у світі ювелірних брендів Pandora відмовився від використання натуральних діамантів у своїх прикрасах і переходить на створені в лабораторії алмази.

Про це йдеться в заяві компанії.

У Pandora запевнили, що вирощені в лабораторії діаманти мають такі ж оптичні, хімічні, термічні та фізичні характеристики, як і видобуті в шахті. До того ж таке коштовне каміння класифікують за тими ж стандартами, що й натуральне.

«Створені в лабораторії діаманти вирощені з використанням в середньому понад 60% поновлюваних джерел енергії, а викиди парникових газів від невідновлюваних джерел енергії компенсуються сертифікацією CarbonNeutral», — розповіли в компанії.

До наступного року Pandora планує перейти на виробництво діамантів із використанням 100% поновлюваних джерел енергії.

Прикраси зі штучними діамантами Pandora спершу будуть продаватися лише у Великій Британії, запуск на інших ринках очікується у 2022 році. Вартість прикрас із вирощеними діамантами стартує з £250 ($350), кожен камінь — від 0,15 до одного карата.