Всемирно известный ювелирный бренд Pandora отказался от натуральных бриллиантов

Один из крупнейших в мире ювелирных брендов Pandora отказался от использования натуральных бриллиантов в своих украшениях и переходит на созданные в лаборатории алмазы.

Об этом говорится в заявлении компании.

В Pandora заверили, что выращенные в лаборатории бриллианты имеют такие же оптические, химические, термические и физические характеристики, как и добытые в шахте. К тому же такие драгоценные камни классифицируют по тем же стандартам, что и натуральные.

«Созданные в лаборатории бриллианты выращены с использованием в среднем более 60% возобновляемых источников энергии, а выбросы парниковых газов от невозобновляемых источников энергии компенсируются сертификацией CarbonNeutral», — рассказали в компании.

К следующему году Pandora планирует перейти на производство бриллиантов с использованием 100% возобновляемых источников энергии.

Украшения с искусственными бриллиантами Pandora сначала будут продаваться только в Великобритании, запуск на других рынках ожидается в 2022 году. Стоимость украшений с выращенными бриллиантами стартует с £250 ($350), каждый камень — от 0,15 до одного карата.