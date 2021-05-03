МЗС: Українські підприємства подали до Росії позови на понад $4,5 мільярда

Українські підприємства, які зазнали збитків через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму, подали у 12 комерційних арбітражів позови на понад $4,5 млрд. Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«Наші позовні претензії обчислюються понад $4,5 млрд. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й іще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили», — сказав він. За словами Єніна, судові процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати. «Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А щодо трьох із них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно $250 млн», — розповів заступник міністра. Водночас Єнін зазначив, що головні позови ще попереду — так «Нафтогаз» успішно пройшов «юрисдикційну фазу», а Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.