МИД: Украинские предприятия подали к России иски на более чем $4,5 миллиарда

Украинские предприятия, которые понесли убытки из-за агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подали в 12 коммерческих арбитражей иски на более чем $4,5 млрд. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Наши исковые претензии исчисляются более $4,5 млрд. И мы активно поощряем наши предприятия, которые утратили свою собственность, утратили прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они утратили», — сказал он. По словам Енина, судебные процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты. «Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. По трем из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно $250 млн», — рассказал замминистра. В то же время Енин отметил, что главные иски еще впереди — так «Нафтогаз» успешно прошел «юрисдикционную фазу», а Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.