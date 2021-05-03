МИД: Украинские предприятия подали к России иски на более чем $4,5 миллиарда

Украинские предприятия, которые понесли убытки из-за агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подали в 12 коммерческих арбитражей иски на более чем $4,5 млрд.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Наши исковые претензии исчисляются более $4,5 млрд. И мы активно поощряем наши предприятия, которые утратили свою собственность, утратили прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они утратили», — сказал он.
По словам Енина, судебные процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.
«Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. По трем из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно $250 млн», — рассказал замминистра.
В то же время Енин отметил, что главные иски еще впереди — так «Нафтогаз» успешно прошел «юрисдикционную фазу», а Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.
«Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в определенный момент скажет «а куда идут наши деньги?»... И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление последствий, это все более и более удорожает цену», — добавил он.
По мнению Енина, рано или поздно Россия окажется «в абсолютной изоляции» и будет вынуждена оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам.
- В декабре 2018 года «Нафтогаз Украины» подал в суд на российский «Газпром» на $5 млрд за активы, которые компания потеряла из-за оккупации Крыма Россией.
- «Газпром» проиграл в апелляционном суде Швеции спор о прекращении принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить «Нафтогазу» по этому решению.
- В марте 2019 года международный суд в Гааге признал Россию виновной в том, что «Нафтогаз Украины» потерял свои активы на территории аннексированного Крыма.