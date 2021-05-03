У Бангладеш катер зіткнувся з баржею і затонув. Загинули щонайменше 26 людей

У Бангладеш унаслідок зіткнення швидкісного катеру з навантаженою піском баржею на річці Падма загинули щонайменше 26 людей.

Про це повідомляє France24.

Після зіткнення катер за лічені хвилини пішов на дно. Місцеві правоохоронці заявили, що рятувальники виявили 26 тіл загиблих, але у воді досі можуть бути люди. П’ятьох вдалося врятувати, їх госпіталізували.

Повідомляється, що поряд із місцем інциденту будують найбільший у країні міст. Це ускладнює рух по річці, що спонукало багатьох людей користуватися менш безпечними швидкісними катерами. Дорога на інший берег на них займає близько 15 хвилин проти двох годин на більш безпечних поромах.