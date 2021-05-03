В Бангладеш катер столкнулся с баржей и затонул. Погибли по меньшей мере 26 человек

В Бангладеш в результате столкновения скоростного катера с нагруженной песком баржей на реке Падма погибли минимум 26 человек.

Об этом сообщает France24.

После столкновения катер за считанные минуты пошел ко дну. Местные правоохранители заявили, что спасатели обнаружили 26 тел погибших, но в водееще могут быть люди. Пятерых удалось спасти, их госпитализировали.

Сообщается, что рядом с местом инцидента строят крупнейший в стране мост, что усложнило движение по реке. Из-за этого многие люди пользуются менее безопасными скоростными катерами. Дорога на другой берег на них занимает около 15 минут, в отличие от двух часов на более безопасных паромах.