У МВС запевнили, що пам’ятні заходи в Одесі відбулися «спокійно»

Памʼятні заходи в Одесі у звʼязку з річницею подій 2 травня відбулися спокійно, серйозних правопорушень не зафіксували.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Загалом у пам’ятних заходах взяли участь майже 3 тисячі громадян. Очільник поліції Одещини Олег Бех зауважив, що грубих порушень громадського порядку не було.

Одного чоловіка доставили до відділу поліції. Він був у стані алкогольного сп’яніння та мав при собі заборонену комуністичну символіку. У результаті на нього склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Загалом цього дня громадський порядок у місті забезпечували майже 3 тисячі правоохоронців, а поблизу Куликового поля силовики встановили «фільтраційні пункти» і перекрили рух.

Події в Одесі

2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами (за підтримки ультрас «Металіста» і «Чорноморця») і проросійськими сепаратистами. На Олександрівському проспекті група озброєних осіб з числа антимайданівців напала на марш «За єдину Україну», унаслідок чого одна людина була убита. Після сутичок у місті епіцентр подій перемістився на Куликове поле, де було наметове містечко Антимайдану. Прихильники Росії сховалися в Будинку профспілок, де через пляшки із запальною сумішшю спалахнула пожежа. Тоді загинули 48 людей і понад 200 отримали поранення.