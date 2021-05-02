В МВД заверили, что памятные мероприятия в Одессе прошли «спокойно»

Памятные мероприятия в Одессе в связи с годовщиной событий 2 мая прошли спокойно, серьезных правонарушений не зафиксировали.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3 тысячи человек. Глава полиции Одесской области Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не было.

Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он был в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составили административный протокол и начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Всего в этот день общественный порядок в городе обеспечивали почти 3 тысячи правоохранителей, а вблизи Куликового поля силовики установили «фильтрационные пункты» и перекрыли движение.

События в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами (при поддержке ультрас «Металлиста» и «Черноморца») и пророссийскими сепаратистами. На Александровском проспекте группа вооруженных лиц из числа антимайдановцев напала на марш «За единую Украину», в результате чего один человек был убит. После стычек в городе эпицентр событий переместился на Куликово поле, где был палаточный городок Антимайдана. Сторонники России укрылись в Доме профсоюзов, где из-за бутылок с зажигательной смесью вспыхнул пожар. Тогда погибли 48 человек и более 200 получили ранения.