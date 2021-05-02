У Туреччині затримали бойовика ІДІЛ, який був «правою рукою» аль-Багдаді

Спецслужби Туреччини затримали у Стамбулі вихідця із Афганістану, який був одним із соратників колишнього керівника «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Чоловік був відомий як Басім. Він переховувався у турецькому Аташехірі, де проживав за фальшивими документами на чуже імʼя. Пересування терориста відстежували за допомогою камер відеоспостереження. Його затримали 28 квітня, коли він виходив з будинку.

За часів існування «халіфату» зі столицею в Ракку він відповідав за військову підготовку бійців регіональних структур ІДІЛ і був причетний до ухвалення рішень про теракти у Сирії та Іраку. Затриманий був «правою рукою» аль -Багдаді, якого вбили два роки тому.