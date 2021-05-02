У Туреччині затримали бойовика ІДІЛ, який був «правою рукою» аль-Багдаді

Спецслужби Туреччини затримали у Стамбулі вихідця із Афганістану, який був одним із соратників колишнього керівника «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.
Чоловік був відомий як Басім. Він переховувався у турецькому Аташехірі, де проживав за фальшивими документами на чуже імʼя. Пересування терориста відстежували за допомогою камер відеоспостереження. Його затримали 28 квітня, коли він виходив з будинку.
За часів існування «халіфату» зі столицею в Ракку він відповідав за військову підготовку бійців регіональних структур ІДІЛ і був причетний до ухвалення рішень про теракти у Сирії та Іраку. Затриманий був «правою рукою» аль -Багдаді, якого вбили два роки тому.
Операцію затримання Басіма здійснювали поліцейські та співробітники національної розвідувальної організації Туреччини.
- 26 жовтня 2019 року під час спецоперації США в сирійській провінції Ідліб загинув Абу Бакр аль-Багдаді — лідер міжнародного терористичного екстремістського угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» (ІДІЛ). Саме під час правління аль-Багдаді «Ісламська держава Іраку» перетворилася з повстанської групи на терористичну організацію. Аль-Багдаді керував вісьмома мільйонами людей в усьому світі, а за його голову обіцяли двадцять п’ять мільйонів доларів.
- Джерела у службах безпеки Пакистану й Афганістану підтверджують смерть ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда» Аймана аз-Завахірі, який у травні 2011 року замінив Усаму бен Ладена.