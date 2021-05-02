В Турции задержали боевика ИГИЛ, который был «правой рукой» аль-Багдади

Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле выходца из Афганистана, который был одним из соратников бывшего руководителя «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
Мужчина был известен как Басим. Он скрывался в турецком Аташехири, где проживал с поддельными документами на чужое имя. За передвижениями террориста следили с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали 28 апреля, когда он выходил из дома.
Во времена существования «халифата» со столицей в Ракке он отвечал за военную подготовку бойцов региональных структур ИГИЛ и был причастен к принятию решений о терактах в Сирии и Ираке. Задержанный был «правой рукой» аль -Багдади, которого убили два года назад.
Операцию по задержанию Басима проводили полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации Турции.
- 26 октября 2019 года во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб погиб Абу Бакр аль-Багдади — главарь международной террористической экстремистской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Именно во время правления аль-Багдади «Исламское государство Ирака» превратилось из повстанческой группы в террористическую организацию. Аль-Багдади руководил восемью миллионами людей по всему миру, а за его голову обещали двадцать пять миллионов долларов.
- Источники в службах безопасности Пакистана и Афганистана подтверждают смерть главаря террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири, который в мае 2011 года заменил Усаму бен Ладена.