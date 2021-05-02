В Турции задержали боевика ИГИЛ, который был «правой рукой» аль-Багдади

Спецслужбы Турции задержали в Стамбуле выходца из Афганистана, который был одним из соратников бывшего руководителя «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Мужчина был известен как Басим. Он скрывался в турецком Аташехири, где проживал с поддельными документами на чужое имя. За передвижениями террориста следили с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали 28 апреля, когда он выходил из дома.

Во времена существования «халифата» со столицей в Ракке он отвечал за военную подготовку бойцов региональных структур ИГИЛ и был причастен к принятию решений о терактах в Сирии и Ираке. Задержанный был «правой рукой» аль -Багдади, которого убили два года назад.