МВС РФ: Протягом двох років громадянство Росії отримали майже 530 тисяч жителів окупованого Донбасу

Майже 530 тисяч жителів окупованого Донбасу за два роки отримали російське громадянство за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на відповідь МВС Росії.

«З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року громадянство РФ отримали понад 527 тисяч осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», — сказали у пресцентрі.

За даними МВС, майже 2 тисячам жителів «ЛДНР» у видачі російського громадянства відмовили. 40% заяв відхилили, тому що здобувачі мали обмеження на вʼїзд до Росії через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію або у звʼязку з рішенням про небажаність їх перебування в Росії. Третина з тих, кому відмовили у громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті здобувачів громадянство РФ не дали, оскільки вони виступали за «насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії та становлять загрозу безпеці».