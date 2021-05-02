МВД РФ: За два года гражданство России получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса

Почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ответ МВД России.

«С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство РФ получили более 527 тысяч лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — сказали в пресс-центре.

По данным МВД, почти двум тысячам жителей «ЛДНР» в выдаче российского гражданства отказали. 40% заявлений отклонили, так как соискатели имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с решением о нежелательности их пребывания в России. Треть из тех, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за «насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности».