Пілотований корабель Crew Dragon-1 успішно повернувся на Землю

Пілотований космічний корабель Crew Dragon-1 компанії SpaceX після розстикування з Міжнародною космічною станцією (МКС) успішно повернувся на Землю.

Про це повідомило NASA.

Корабель перебував в автономному польоті шість з половиною годин і здійснив успішну посадку в Мексиканську затоку. Капсула корабля з астронавтами NASA Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шенноном Вокером і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі після розкриття всіх парашутів приводнилася о 02:57 за часом Східного узбережжя США (09:57 за Києвом).

У районі посадки перебуває пошуково-рятувальне судно GO Navigator, яке підніме капсулу з води на свій борт за допомогою гідравлічного пристрою, після чого з Crew Dragon-1 виведуть екіпаж.