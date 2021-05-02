Пілотований корабель Crew Dragon-1 успішно повернувся на Землю

Пілотований космічний корабель Crew Dragon-1 компанії SpaceX після розстикування з Міжнародною космічною станцією (МКС) успішно повернувся на Землю.
Про це повідомило NASA.
Корабель перебував в автономному польоті шість з половиною годин і здійснив успішну посадку в Мексиканську затоку. Капсула корабля з астронавтами NASA Майклом Хопкінсом, Віктором Гловером, Шенноном Вокером і астронавтом Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі після розкриття всіх парашутів приводнилася о 02:57 за часом Східного узбережжя США (09:57 за Києвом).
У районі посадки перебуває пошуково-рятувальне судно GO Navigator, яке підніме капсулу з води на свій борт за допомогою гідравлічного пристрою, після чого з Crew Dragon-1 виведуть екіпаж.
- Це була перша регулярна місія на МКС, яку SpaceX здійснила 16 листопада 2020 року. Завданням астронавтів було вивчати вплив космічних умов на здоровʼя людини, вирощувати редис і проводити експерименти для майбутнього позаземного видобутку корисних копалин.
- У кінці квітня пілотований космічний корабель Crew Dragon 2 компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією, доставивши на неї чотирьох астронавтів.