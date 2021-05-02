Пилотируемый корабль Crew Dragon-1 успешно вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) успешно вернулся на Землю.

Об этом сообщило NASA.

Корабль находился в автономном полете шесть с половиной часов и совершил успешную посадку в Мексиканском заливе. Капсула корабля с астронавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэнноном Уокером и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась в 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 по Киеву).

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на борт с помощью гидравлического устройства, после чего из Crew Dragon-1 выведут экипаж.