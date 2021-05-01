У «Слузі народу» назвали умови, за яких Рада підтримає розширення прав поліції на використання шокерів

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, чому Верховна Рада не підтримала законопроєкт про розширення прав поліції на використання шокерів.

Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Арахамії, законопроєкт відхилили через те, що в ньому проігнорували рекомендації підкомітету з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету Ради. Зокрема це стосується використання шокерів до людей із серцево-судинними захворюваннями та вагітних.

Ще однією причиною він називає те, що законопроєкт передбачав використання шокерів проти людей, які вчинили адміністративне правопорушення.

«Я відповідаю в парламенті за голоси, і ми провалили цей законопроект. Там є дві причини. У нас є чат депутатів, і депутати кажуть: «Ми всі за те, щоб дати поліції право використовувати ці електрошокери». Але — дві речі. На комітеті, коли це розглядалося, був негативний висновок, і сказали — поверніть назад на доопрацювання», — сказав Арахамія.

Він вважає, що після внесення відповідних правок законопроєкт все ж ухвалять у Верховній Раді.