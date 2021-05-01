В «Слуге народа» назвали условия, при которых Рада поддержит расширение прав полиции на использование шокеров

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, почему Верховная Рада не поддержала законопроект о расширении прав полиции на использование шокеров.

Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам Арахамии, законопроект отклонили из-за того, что в нем проигнорировали рекомендации подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка правоохранительного комитета Рады. В частности, это касается использования шокеров к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным.

Еще одной причиной он называет то, что законопроект предусматривал использование шокеров против людей, совершивших административное правонарушение.

«Я отвечаю в парламенте за голоса, и мы провалили этот законопроект. Там есть две причины. У нас есть чат депутатов, и депутаты говорят: «Мы все за то, чтобы дать полиции право использовать эти электрошокеры». Но — две вещи. На комитете, когда это рассматривалось, был отрицательное заключение, и сказали — верните обратно на доработку», — сказал Арахамия.

Он считает, что после внесения соответствующих поправок законопроект все же примут в Верховной Раде.