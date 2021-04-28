«Голос»: В Раду без разрешения комитета внесли законопроект, который позволяет полиции применять шокеры

Без соответствующего решения профильного комитета Верховной Рады на рассмотрение нардепов вынесли законопроект о применении полицией электрошокеров.

Об этом сообщила нардеп от «Голоса» Александра Устинова.

«Законопроект провалили на комитете и отправили на доработку автору. Но впервые (!) за время работы комитета этого созыва законопроект не возвращают автору, а выносят в зал — якобы для отклонения, а на самом деле хотят протащить и собирают под это голоса!!!» — написала она.

Нардеп также обратила внимание, что документ выносится на рассмотрение без выводов других сопроводительных комитетов.

По мнению Устиновой, это свидетельствует о том, что МВД готовится к массовым протестам — законопроект предлагает разрешить полицейским применять шокеры во время «задержания лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающего при этом физическое противодействие полицейскому».

«Остановили тебя за превышение скорости — не послушал — шокером! Вышел на протест — не то сделал — шокером!» — объясняет нардеп. Устинова добавляет, что более половины украинцев умирают от болезней сердца, поэтому использование шокера полицейским может стать для них смертельным.

Нардеп также обратила внимание, что МВД уже закупило 200 шокеров на 33 миллиона грн. «Теперь ясно, что нужно как-то же объяснить, куда без закона 33 миллиона слили», — добавила она. Устинова призвала коллег помешать принятию этого документа.