Рада отклонила законопроект об использовании полицией электрошокеров

Верховная Рада отклонила законопроект об изменениях в закон о Нацполиции, в котором предлагали расширить право полицейских применять электрошокеры (№ 4375).

«За» проголосовали 126 депутатов, «против» 41, воздержались — 100.

Авторы проекта предлагали разрешить полиции применять электрошокеры при:

задержании человека, который совершил административное или уголовное правонарушение и совершает физическое противодействие полицейскому;

задержании человека, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

задержании человека, оказывающего вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

задержании вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Сейчас законом разрешается использование шокеров только в двух случаях:

отражение нападения на полицейского, другого человека и/или объект, находящийся под охраной;

отражение нападения животного, угрожающего жизни и здоровью полицейского или другого человека.

В ноябре прошлого года глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Он записал это на видео и признался, что ощущения «довольно неприятные».