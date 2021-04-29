Рада відхилила законопроєкт про використання поліцією електрошокерів

Верховна Рада відхилила законопроєкт про зміни до закону про Нацполіцію, в якому пропонували розширити право поліцейських застосовувати електрошокери (№ 4375).

«За» проголосували 126 депутатів, «проти» 41, утрималися — 100.

Автори проєкту пропонували дозволити поліції застосовувати електрошокери у разі:

затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;

затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

Зараз законом дозволяється використання шокерів лише у двох випадках:

відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю поліцейського чи іншої особи.

У листопаді минулого року глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Він записав це на відео та зізнався, що відчуття «доволі неприємні».