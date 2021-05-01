Номер премʼєра Британії Джонсона 15 років є у вільному доступі в інтернеті

Номер мобільного телефону премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона є у вільному доступі в інтернеті протягом останніх 15 років. Про це повідомляє Sky News.

Уперше його номер зʼявився в інтернеті у 2006 році. Тоді він був міністром освіти тіньового кабінету опозиції й на Даунінг-стріт випустили пресреліз і зазначили внизу номер Джонсона. І досі номер телефону доступний в інтернеті — Sky News вдалося підтвердити, що номер справді належить Джонсону. Зараз на Даунінг-стріт від коментарів відмовляються.