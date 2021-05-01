Номер премьера Британии Джонсона 15 лет находится в свободном доступе в интернете

Номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находится в свободном доступе в интернете в течение последних 15 лет. Об этом сообщает Sky News.

Впервые его номер появился в интернете в 2006 году. Тогда он был министром образования теневого кабинета оппозиции и на Даунинг-стрит выпустили пресс-релиз и указали внизу номер Джонсона. До сих пор номер телефона доступен в интернете — Sky News удалось подтвердить, что номер действительно принадлежит Джонсону. Сейчас Даунинг-стрит от комментариев отказывается.