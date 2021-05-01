Номер премьера Британии Джонсона 15 лет находится в свободном доступе в интернете

Номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона находится в свободном доступе в интернете в течение последних 15 лет. Об этом сообщает Sky News.
Впервые его номер появился в интернете в 2006 году. Тогда он был министром образования теневого кабинета оппозиции и на Даунинг-стрит выпустили пресс-релиз и указали внизу номер Джонсона. До сих пор номер телефона доступен в интернете — Sky News удалось подтвердить, что номер действительно принадлежит Джонсону. Сейчас Даунинг-стрит от комментариев отказывается.
Информация о том, что номер Джонсона находится в сети уже 15 лет, начала появляться в СМИ после того, как высокопоставленные чиновники посоветовали ему сменить номер телефона из-за опасений по поводу безопасности и того, сколько людей смогли связаться с ним напрямую. Кроме того, в апреле Саймон Кейс (глава государственной службы) сказал, что премьер-министр должен изменить номера телефона, так как его знает большое количество людей.
Журналисты пробовали звонить по этому номеру, однако их «встретил» автоответчик, который сказал, что телефон выключен.
- В апреле во время того, как хакеры слили данные пользователей Facebook, номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга попал в сеть.