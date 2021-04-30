ДСНС: На Київщину насувається гроза з градом

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві та Київській області найближчим часом у п’ятницю, 30 квітня, очікується дощ із грозою та градом .

Окрім цього, у ДСНС зазначили, що негода може тривати до кінця доби, а також вирувати в ніч проти 1 травня.

Раніше синоптики попереджали, що у травні очікується нестійка та мінлива погода, можливі короткочасні похолодання зі значними перепадами температур, вітер, сильні дощі.