ДСНС: На Київщину насувається гроза з градом

У Києві та Київській області найближчим часом у п’ятницю, 30 квітня, очікується дощ із грозою та градом.
Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«У найближчу годину гроза, подекуди град», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у ДСНС зазначили, що негода може тривати до кінця доби, а також вирувати в ніч проти 1 травня.
Раніше синоптики попереджали, що у травні очікується нестійка та мінлива погода, можливі короткочасні похолодання зі значними перепадами температур, вітер, сильні дощі.
- Напередодні синоптики спрогнозували майже на всій території України сонячну та теплу погоду без опадів у великодні вихідні. З початку наступного тижня знову похолодає та підуть дощі з грозами.