ГСЧС: На Киевскую область надвигается гроза с градом

В Киеве и Киевской области в ближайшее время в пятницу, 30 апреля, ожидается дождь с грозой и градом.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В ближайший час гроза, местами град», — говорится в сообщении.