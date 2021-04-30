ГСЧС: На Киевскую область надвигается гроза с градом

В Киеве и Киевской области в ближайшее время в пятницу, 30 апреля, ожидается дождь с грозой и градом.
Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«В ближайший час гроза, местами град», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в ГСЧС отметили, что непогода может продолжаться до конца суток, а также бушевать в ночь на 1 мая.
Ранее синоптики предупреждали, что в мае ожидается неустойчивая и переменчивая погода, возможны кратковременные похолодания со значительными перепадами температур, ветер, сильные дожди.
- Накануне синоптики спрогнозировали почти на всей территории Украины солнечную и теплую погоду без осадков в пасхальные выходные. С начала следующей недели снова похолодает и пойдут дожди с грозами.