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ГСЧС: На Киевскую область надвигается гроза с градом

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
ГСЧС: На Киевскую область надвигается гроза с градом

WikimediaImages / Pixabay

В Киеве и Киевской области в ближайшее время в пятницу, 30 апреля, ожидается дождь с грозой и градом.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В ближайший час гроза, местами град», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что непогода может продолжаться до конца суток, а также бушевать в ночь на 1 мая.

Ранее синоптики предупреждали, что в мае ожидается неустойчивая и переменчивая погода, возможны кратковременные похолодания со значительными перепадами температур, ветер, сильные дожди.