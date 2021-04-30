У «Слузі народу» поки не обговорюють зміни в уряді. Постанову про звільнення міністра фінансів відкликали

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що у фракції поки не обговорюють звільнення міністрів.
Про це пише пресслужба політсили.
«На сьогодні немає офіційних пропозицій щодо заміни того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій замінити когось із урядовців, які б набрали 226 голосів за, немає», — зазначив він.
За його словами, реєстрація в Раді постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка була ініціативою окремих депутатів. Але вони «вивчили питання» і відкликали її.
- У Верховній Раді 30 квітня зареєстрували постанову про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів. Серед авторів були виключені зі «Слуги народу» нардепи Олександр Юрченко й Антон Поляков і представники президентської фракції, зокрема Сергій Бунін, Маргарита Шол, Богдан Торохтій, Олег Марусяк та інші.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що в Раді найближчим часом обговорюватимуть кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Він також підтвердив, що нардепи обговорять питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.