В «Слуге народа» пока не обсуждают изменения в правительстве. Постановление об увольнении министра финансов отозвали

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что во фракции пока не обсуждают увольнение министров.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

«На сегодня нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен. Но на сегодня предложений заменить какого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов за, нет», — отметил он.

По его словам, регистрация в Раде постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко была инициативой отдельных депутатов. Но они «изучили вопрос» и отозвали его.