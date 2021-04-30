В «Слуге народа» пока не обсуждают изменения в правительстве. Постановление об увольнении министра финансов отозвали

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что во фракции пока не обсуждают увольнение министров.
Об этом пишет пресс-служба политсилы.
«На сегодня нет официальных предложений по замене того или иного чиновника. Есть много слухов о том, что изменения возможны или где-то обсуждаются. Никто из чиновников не вечен. Но на сегодня предложений заменить какого-то из чиновников, которые бы набрали 226 голосов за, нет», — отметил он.
По его словам, регистрация в Раде постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко была инициативой отдельных депутатов. Но они «изучили вопрос» и отозвали его.
- В Верховной Раде 30 апреля зарегистрировали постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов. Среди авторов были исключенные из «Слуги народа» нардепы Александр Юрченко и Антон Поляков и представители президентской фракции, в частности Сергей Бунин, Маргарита Шол, Богдан Торохтий, Олег Марусяк и другие.
- Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в Раде в ближайшее время будут обсуждать кадровые изменения в Кабинете министров. Он также подтвердил, что нардепы обсудят вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.